Il progetto Cardiosecurity è ormai a una meritata ribalta nazionale. Un progetto ’made in Massa’ che vede il suo ideatore, il dottor Fabio Costantino, impegnato in una capillare opera di promozione. Vale la pena ricordare che il progetto nasce dall’idea di abbinare il conseguimento della patente di guida, nonchè il suo rinnovo (fino ai 60 anni di età), al corso Bls-D in modo da ampliare a tutte le fasce di età la conoscenza e l’utilizzo del defibrillatore capace di salvare tante vite. "Ogni giorno, in Italia, 180 persone muoiono per arresto cardiaco, una ogni 8 minuti. La tempestività nei soccorsi è decisiva", ricorda Costantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il progetto 'Cardiosecurity' sbarca in Vaticano