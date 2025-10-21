Il principio del consenso è del tutto assente nel codice penale italiano al centro della campagna #IoLoChiedo lanciata da Amnesty International Italia
M ilano, 21 ott. (askanews) – Ogni atto sessuale senza un consenso esplicito va considerato stupro. A sancirlo è la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013. Ed è proprio il principio del “consenso”, del tutto assente nel codice penale italiano, il cardine della campagna #IoLoChiedo, lanciata da Amnesty International Italia con un obiettivo dichiarato: sollecitare un’adeguata riforma legislativa che riconosca il principio del consenso nella definizione del reato di violenza sessuale. Leggi anche › Violenza domestica, se 7 donne su 10 non se ne vanno è perché non possono permettersi una casa « In Europa una donna su tre ha subito violenza sessuale o fisica almeno una volta nella vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
