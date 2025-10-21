Il principe Andrea scatenò dei troll per bloccare la pubblicazione delle foto compromettenti con Virginia Giuffrè | le rivelazioni choc nel memoir

L’indignazione pubblica britannica è un fiume in piena che rischia di trascinare via la corona e tutta la sua storia centenaria. All’uscita dell’ ultimo libro di Virginia Giuffrè, Nobody’s Girl, pubblicato postumo, dopo che la grande accusatrice del principe Andrea si è tolta la vita lo scorso aprile, la temperatura a corte è rovente. Le ultime rivelazioni che arrivano ormai a valanga stanno incendiando il palazzo. A nulla è valsa la decisione del fratello del re di rinunciare ad usare (non ad avere) il titolo di duca di York e qualche onorificenza come l’appartenenza all’antico Ordine della Giarrettiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Andrea scatenò dei troll per bloccare la pubblicazione delle foto compromettenti con Virginia Giuffrè”: le rivelazioni choc nel memoir

