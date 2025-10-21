Il principe Andrea non paga l’affitto da 22 anni Il caso che imbarazza la casa reale
Il principe Andrea, ex duca di York e fratello minore di re Carlo III, da oltre vent’anni vive nella Royal Lodge, una sontuosa residenza immersa nel cuore del Windsor Great Park, senza versare regolarmente l’affitto. Un dettaglio rivelato dal The Times, che ha ottenuto copia del contratto di locazione grazie alle pressioni di parlamentari e attivisti. Il documento mostra che, dal 2003, Andrea ha pagato solo una cifra simbolica all’anno, a fronte di un canone teorico di circa 260.000 sterline annue. L’unica somma versata in anticipo fu 1 milione di sterline per assicurarsi la proprietà, a cui seguirono 7,5 milioni di sterline di lavori di ristrutturazione interamente finanziati da lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
