Il principe Andrea da 20 anni non paga l'affitto della villa da 30 stanze e il motivo fa sorgere altri dubbi

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un motivo ben preciso per cui il principe Andrea dal 2003 non paga la Crown Estate, il portafoglio finanziario della Corona britannica che possiede la lussuosa villa, si tratta di un contratto con clausole specifiche anche se questo non lo esenta dalle polemiche sulla sua condizione finanziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

principe andrea 20 anniIl principe Andrea da 20 anni non paga l’affitto della villa da 30 stanze e il motivo fa sorgere altri dubbi - C'è un motivo ben preciso per cui il principe Andrea dal 2003 non paga la Crown Estate, il portafoglio finanziario della Corona britannica che possiede ... Si legge su fanpage.it

principe andrea 20 anniGran Bretagna, principe Andrea non paga l'affitto da venti anni - Il principe Andrea vive senza pagare l'affitto da 20 anni al Royal Lodge, una villa di 30 stanze nella tenuta del Castello di Windsor, a circa 40 ... Secondo iltempo.it

principe andrea 20 anniIl principe Andrea non paga l'affitto da 20 anni, perché non può essere sfrattato? - Il principe Andrea vive senza pagare l'affitto da 20 anni al Royal Lodge, una villa di 30 stanze nella tenuta del Castello di Windsor, a circa 40 chilometri da Londra, secondo il Times, che ha o ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Principe Andrea 20 Anni