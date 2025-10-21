Il principe Andrea da 20 anni non paga l'affitto della villa da 30 stanze e il motivo fa sorgere altri dubbi
C'è un motivo ben preciso per cui il principe Andrea dal 2003 non paga la Crown Estate, il portafoglio finanziario della Corona britannica che possiede la lussuosa villa, si tratta di un contratto con clausole specifiche anche se questo non lo esenta dalle polemiche sulla sua condizione finanziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
