Il Circolo Matteotti di Bergamo – Spazio di cultura riformista torna con un secondo appuntamento imperdibile dedicato a un fenomeno cruciale della politica contemporanea: l’astensionismo elettorale. Saranno Nando Pagnoncelli, sondaggista e Presidente di Ipsos Italia, e Paolo Natale, professore di Metodologia delle scienze sociali all’Università di Milano ed esperto di sondaggi, i protagonisti della serata. L’incontro, dal titolo “ Primo Partito, capire l’astensionismo elettorale e le sue cause ”, si terrà il prossimo 31 ottobre, alle 18.30, nella Sala Galmozzi di via Tasso 4. I due esperti analizzeranno le ragioni profonde che stanno dietro il cosiddetto “Partito del non voto”, esplorando se l’alta diserzione dalle urne, evidente anche nelle recenti elezioni regionali, sia da interpretare come un semplice silenzio assenso o, piuttosto, come un forte grido di protesta nei confronti della politica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il Primo Partito: capire l’astensionismo elettorale e le sue cause