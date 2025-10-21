Il primo faccia a faccia dopo 30 anni tra Santino Di Matteo e Gaspare Mutolo nell'ultima puntata di Confidential

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ottava puntata di Confidential di Fanpage.it, per la prima volta dopo 30 anni si sono incontrati Santino Di Matteo e Gaspare Mutolo, ex killer dei corleonesi. Entrambi fedelissimi di Totò Riina, hanno raccontato i loro crimini e il loro pentimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Zelensky alla Casa Bianca lunedì: con Trump il primo faccia a faccia dopo il vertice con Putin - Axios: per Trump serve un accordo di pace, non un cessate il fuoco Volodymyr Zelensky ha ... panorama.it scrive

Primo faccia a faccia Acquaroli-Ricci. Zes e sanità accendono il dibattito - Il cuore del confronto davanti alle delegate e ai delegati della Uil è la sanità che assorbe l'80% del bilancio regionale. Da rainews.it

Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra - Potrebbe essere il primo faccia a faccia tra Meloni e Landini dopo lo sciopero su Gaza La premier ... Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Faccia Faccia Dopo