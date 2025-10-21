Il presidente aveva promesso che la nuova costruzione non avrebbe interferito con l' edificio esistente Dalle prime immagini non pare aver mantenuto la parola
M acchinari pesanti ed escavatori demoliscono una sezione dell’ala est della Casa Bianca mentre iniziano i lavori per la costruzione della nuova sala da ballo progettata e voluta dal presidente americano Donald Trump, a Washington DC. Trump ha affermato che la sala da ballo sarà costruita interamente con fondi privati. Tra questi, 22 milioni di dollari provenienti da un accordo con YouTube a settembre, dopo che la società ha sospeso il suo account per l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Melania Trump prepara la Casa Bianca per Natale. guarda le foto Leggi anche › Donald Trump è la Persona dell’anno di “Time”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Costerà 250 milioni di dollari. Il presidente Usa aveva detto che la sua costruzione non avrebbe «interferito» con l'edificio esistente. Pochi giorni fa il New York Times lo aveva definito un progetto "da Luigi XIV"
