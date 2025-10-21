Il presidente aveva promesso che la nuova costruzione non avrebbe interferito con l' edificio esistente Dalle prime immagini non pare aver mantenuto la parola

M acchinari pesanti ed escavatori demoliscono una sezione dell’ala est della Casa Bianca mentre iniziano i lavori per la costruzione della nuova sala da ballo progettata e voluta dal presidente americano Donald Trump, a Washington DC. Trump ha affermato che la sala da ballo sarà costruita interamente con fondi privati. Tra questi, 22 milioni di dollari provenienti da un accordo con YouTube a settembre, dopo che la società ha sospeso il suo account per l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Melania Trump prepara la Casa Bianca per Natale. guarda le foto Leggi anche › Donald Trump è la Persona dell’anno di “Time”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il presidente aveva promesso che la nuova costruzione non avrebbe «interferito» con l'edificio esistente. Dalle prime immagini, non pare aver mantenuto la parola

