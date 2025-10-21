Il Premio Fortebraccio a Gubbio Grandi nomi sotto i riflettori
La città ha ospitato la quinta edizione del “ Premio Fortebraccio “ del Csen Perugia, nella suggestiva sala Trecentesca di Palazzo Pretorio. Il prestigioso riconoscimento, promosso dal Centro sportivo educativo nazionale, rende omaggio a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, ispirandosi ai valori di determinazione e coraggio del condottiero Braccio Fortebraccio. Alla cerimonia erano presenti il presidente provinciale di Csen Perugia Giuliano Baiocchi, il presidente nazionale Francesco Proietti, il sindaco Vittorio Fiorucci e numerosi rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
