Il Premio Campigna celebra l' arte sperimentale con un occhio alla sostenibilità

"Entità non codificate" è il titolo della 65esima edizione del Premio Campigna, il progetto promosso dal Comune di Santa Sofia, a cura di Lara Gaeta, con la partecipazione degli artisti Cuoghi Corsello, Aja Ireland, Joey Holder e ToffoloMusik. Questa edizione del Premio Campigna si inserisce nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

