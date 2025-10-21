Ai punti forse avrebbe meritato quella vittoria che ora manca da quasi due mesi, ma la Cremonese porta comunque a casa un altro passo avanti importante. Allo Zini i grigiorossi pareggiano 1-1 contro l’ Udinese. Non senza appunto qualche rimpianto visti i due legni colpiti e le grandi occasioni capitate a Vardy, alla prima da titolare in grigiorosso e comunque autore di una prova generosa. I lombardi, ancora imbattuti tra le mura amiche, rimangono così a metà classifica con un rassicurante vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione. Venendo al match, come detto è la sera dell’esordio dal 1’ per Vardy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il posticipo. Cremonese e Udinese impattano. Zaniolo risponde a Terracciano