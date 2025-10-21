Il post-Hamas oltre la linea gialla

Il futuro di Gaza è ancora da scrivere. Il piano del presidente Usa Donald Trump contiene ambiguità e approssimazioni tali da lasciar spazio a sotto-programmazioni tutte da definire. Gli attori . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il post hamas oltre la linea gialla

