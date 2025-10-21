Il porto e il fronte a mare Chiesta una commissione per vigilare sui lavori

Una commissione consiliare sui lavori in porto e sul nuovo waterfront: nel segno della trasparenza e della condivisione, i consiglieri di LeAli a Spezia-Alleanza Verdi e Sinistra Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi hanno presentato una mozione per ottenerne l'istituzione. Dragaggi, fronte a mare, opere infrastrutturali, interventi nello scalo spezzino: un pacchetto che segna una fase di profonda trasformazione per la città e il golfo. "La Spezia — dichiarano i consiglieri — vive un momento cruciale della sua storia. È indispensabile che il Consiglio Comunale eserciti fino in fondo il suo ruolo di vigilanza e indirizzo, garantendo trasparenza e partecipazione".

