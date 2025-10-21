Il ponte dei Santi senza… ponte Pulite o scendiamo in piazza Il Comitato lancia l’ultimatum

Sarzana, 21 ottobre 2025 – Il protrarsi dei lavori di ricostruzione del ponte di via Falcinello, iniziati il 9 settembre del 2024 e non ancora conclusi, sta continuando a provocare disagi tra i residenti e i commercianti della zona. Le condizioni meteo avverse e il ritardo nella consegna di alcuni materiali alla ditta incaricata di eseguire i lavori sono stati determinanti per dilungare le tempistiche di realizzazione dell’infrastruttura che, stando agli ultimi aggiornamenti forniti dall’amministrazione, dovrebbe essere riconsegnata alla cittadinanza entro la fine dell’anno. La scorsa settimana sono iniziate le opere di saldatura del nuovo ponte ma per Juri Michelucci, fondatore del movimento ‘Grande Sarzana’, l’amministrazione dovrebbe attivare forme di ristoro per i commercianti che esercitano la propria attività in zone chiuse al traffico a causa di lavori pubblici o risorse da erogare con bando – per andare incontro alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

