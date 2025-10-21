Il pizzo musulmano ingrassa le moschee

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio di «Fuori dal coro» mostra il racket dei bengalesi a Monfalcone: o cedi metà del tuo stipendio oppure non lavori o, peggio ancora, vieni pestato. I soldi presi dai caporali servono anche a finanziare gli imam che predicano abusivamente. 🔗 Leggi su Laverita.info

