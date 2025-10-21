Cesena, 21 oyttobre 2025 – Una forte esplosione, e poi quel buco nel banco. Che ci si vede attraverso. Un petardo è volato all’interno di un’aula di una classe prima dell’istituto Renato Serra in via Plauto, sabato mattina verso le 11. E’ stato lanciato dall’esterno, dalla strada, ed è entrato in classe da una finestra aperta. Un gesto studiato e non casuale, sembrerebbe. Forse una bravata, che però poteva avere serie conseguenze. Gli studenti, fortunatamente, sono rimasti tutti illesi. Ma continuano a chiedersi che cosa sia successo, chi sia stato e perché? Qualche alunno ha guardato fuori dalla finestra (sotto l’istituto c’è una stradina da cui passano tanti scolari e altra gente) ma non ha visto nulla di significativo, non ha individuato nessun possibile autore di quel folle gesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Il petardo esploso in aula ha bucato un banco: poteva causare una strage”