Il Perù dichiara lo stato di emergenza | un’altra rivoluzione della Gen Z?

Il presidente peruviano José Jerí ha incontrato i vertici delle Forze armate per coordinare la gestione dello stato di emergenza dichiarato nella capitale Lima. Col Consiglio dei Ministri riunito in sessione permanente, il premier Ernesto Álvarez ha annunciato la misura straordinaria pochi giorni fa, a seguito dei fatti di sangue avvenuti nel corso delle proteste popolari. Scontri e instabilità. Si sono verificati diversi scontri violenti fra i manifestanti e i poliziotti in tenuta antisommossa. Jerí incolpa i criminali di essersi infiltrati nelle marce dei cittadini pacifici. Intanto ci sono stati centinaia di feriti e anche un morto, pare ucciso da un agente. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Il Perù dichiara lo stato di emergenza: un’altra "rivoluzione” della Gen Z?

