Il Pd fa sempre gli stessi errori e regala alla destra un’altra vittoria
La sinistra pare immersa in un continuo déjà vu. È come se tutto fosse già stato visto. È una sinistra alla Jorge Luis Borges, che segue sempre gli stessi labirinti e adotta i medesimi schemi. Il déjà vu più recente e quanto mai emblematico è l’allarme democratico, un refrain già sentito mille volte. Ma, bomba o non bomba, la democrazia italiana ha sempre retto e la previsione più sensata è che reggerà ancora a lungo. Per chi ha vissuto i giorni di piazza Fontana, il grido olandese di Elly Schlein è come una cover cantata male, un’esecuzione sbiadita, Giorgia Meloni non è Franco Freda, ma tutto fa brodo, l’allarme compatta sempre la curva dei tifosi, per cui dal treno Italicus alla macchina di Sigfrido Ranucci è un attimo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Argomenti simili trattati di recente
JUVE PENALIZZATA DA ERRORI ARBITRALI Così il nostro Maurizio Russo a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it: "Togli due errori arbitrali macroscopici e la #Juventus ha gli stessi punti del #Milan. Alla Juve mancano i 2 punti co - facebook.com Vai su Facebook
#Rapuano viene retrocesso per evidenti e gravi errori in #VeronaJuve. Gli stessi errori incredibilmente non visti dal #VAR. La domanda è: se il VAR non vede gli errori dell'arbitro, a cosa serve? - X Vai su X
Sammaurese, stessi errori. Terzo ko consecutivo - 2): Pollini 6;Oppizzi 6, Dall’Osso 6, Magnanini 6; Dimitri 6 (41’ st Deshkaj sv), Sare 5,5 (41’ st Said sv), Zaccariello 5,5, Nisi 5,5 (25’ st Amadori 5,5), Conti 6; Lucatti 5 ... Da ilrestodelcarlino.it