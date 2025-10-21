La sinistra pare immersa in un continuo déjà vu. È come se tutto fosse già stato visto. È una sinistra alla Jorge Luis Borges, che segue sempre gli stessi labirinti e adotta i medesimi schemi. Il déjà vu più recente e quanto mai emblematico è l’allarme democratico, un refrain già sentito mille volte. Ma, bomba o non bomba, la democrazia italiana ha sempre retto e la previsione più sensata è che reggerà ancora a lungo. Per chi ha vissuto i giorni di piazza Fontana, il grido olandese di Elly Schlein è come una cover cantata male, un’esecuzione sbiadita, Giorgia Meloni non è Franco Freda, ma tutto fa brodo, l’allarme compatta sempre la curva dei tifosi, per cui dal treno Italicus alla macchina di Sigfrido Ranucci è un attimo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Pd fa sempre gli stessi errori, e regala alla destra un’altra vittoria