Il Pd a Zaia | Immorale andare in Veneto per curarsi? Lega complice pensate al Ponte mentre qui chiudono gli ospedali
"Mentre voi parlate di Ponte sullo Stretto qui chiudono gli ospedali". Con queste parole il capogruppo del Pd all'Ars Michele Catanzaro si rivolge al presidente della Regione Luca Zaia che nei giorni scorsi ha bacchettato la sanità siciliana. “Il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo avere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
