Il passaggio segreto scoperto dai carabinieri | le immagini del maxi sequestro

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Un “passaggio segreto” ben congegnato, caffè per eludere il fiuto dei cani. Gli accorgimenti non sono serviti. Sabato 18 ottobre 2025, i carabinieri - insieme al nucleo cinofili e ai cacciatori di Puglia - hanno operato un maxi sequestro in un'abitazione della zona 167 di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

passaggio segreto scoperto carabinieriIl "passaggio segreto" scoperto dai carabinieri: le immagini del maxi sequestro - I militari hanno sequestrato 35 chili di hashish, 120 grammi di cocaina, una pistola, jammer e altro in un'abitazione nella zona 167 di Francavilla Fontana, che compare in varie indagini ... Da brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Passaggio Segreto Scoperto Carabinieri