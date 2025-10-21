Il pareggio fa male perché abbiamo fatto una grande partita

2025-10-20 23:48:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Eduardo Coudet è rimasto molto soddisfatto della prestazione di Alavés, anche se è rimasto deluso dall’insuccesso che gli ha impedito di ottenere la seconda vittoria consecutiva. Nonostante ciò, l’allenatore argentino ha motivi di ottimismo per la continuità vista rispetto alla visita dell’Elche di due settimane fa. Analisi: “Queste partite fanno male perché abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati colti male nella prima giocata. Poi abbiamo corretto e siamo stati protagonisti. Abbiamo sottomesso l’avversario, non gli abbiamo permesso uscite pulite e abbiamo creato occasioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com