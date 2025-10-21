Il Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture presentano Educational Day per insegnanti

La proposta del Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture sarà presentata venerdì 24 ottobre, in occasione dell'Educational Day per insegnanti. Un nuovo modo di vivere la didattica, grazie al quale archeologia, scienza e antropologia si incontrano in un percorso formativo interdisciplinare: è la proposta che il Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture presenteranno venerdì 24 ottobre alle ore 10.00, in .

