Il paradosso dell’ergastolo | Filippo Turetta libero a 32 anni coi permessi premio

Solo qualche giorno fa aveva rinunciato all'appello con una decisione motivata dalla volontà di scontare fino in fondo la sua pena. La sentenza di ergastolo a Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, ha segnato la conclusione giudiziaria di primo grado di uno dei casi di femminicidio più seguiti degli ultimi anni. Eppure, il paradosso dell'ergastolo italiano emerge con forza quando si analizzano i tempi effettivi di detenzione e le possibilità di reinserimento sociale previste dalla legge. Turetta, che oggi ha 23 anni, non trascorrerà necessariamente l'intera vita dietro le sbarre, nonostante la condanna definitiva alla pena massima.

