Il paradosso dell’Atalanta Imbattuta ma i pari pesano

L’ Atalanta continua a inanellare un pareggio dietro l’altro. Tre pari nelle ultime tre giornate, cinque in sette gare di campionato. Da una parte la Dea riesce ogni domenica a muovere la classifica, restando imbattuta dopo sette giornate. è l’unica nei cinque principali campionati europei, insieme al Bayern Monaco. Dall’altro, però, la frenata in termini di punti sta pesando in classifica, con i nerazzurri in questo momento fuori dalle prime sette posizioni che qualificano alle coppe europee. Rispetto alla scorsa stagione l’Atalanta, con 11 punti, peraltro ha una lunghezza in più in classifica: un anno fa alla settima giornata era a quota 10, ma stava iniziando la serie stellare di undici vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

