Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 ottobre | Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale

Movieplayer.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, tra passerelle, atelier e salotti eleganti, a fare la differenza saranno le scelte: quelle dette a mezza voce e quelle che non si possono più rinviare. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 22 ottobre su Rai 1 alle ore 16.00. Intrighi di famiglia, strategie di moda e sentimenti in bilico. La puntata di domani, mercoledì 22 ottobre, de Il Paradiso delle Signore promette svolte su più fronti: dal progetto industriale dei Marchesi alle incertezze che accompagnano il matrimonio più atteso. Al grande magazzino, intanto, si incrociano ambizioni personali e scelte professionali che rischiano di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il paradiso delle signore anticipazioni 22 ottobre odile vuole che greta sia la stilista ufficiale

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 ottobre: Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paradiso signore anticipazioni 22Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 22 ottobre: Greta è la nuova stilista di GMM - Ma, stando alle anticipazioni della puntata di domani pomeriggio, Marcello non sembrerà ... Riporta ilmattino.it

paradiso signore anticipazioni 22Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 ottobre 2025: Ettore e Greta affilano i coltelli! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 ottobre 2025 su Rai1. Scrive comingsoon.it

paradiso signore anticipazioni 22Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 ottobre: Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale - Domani, tra passerelle, atelier e salotti eleganti, a fare la differenza saranno le scelte: quelle dette a mezza voce e quelle che non si possono più rinviare. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Anticipazioni 22