Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 ottobre | Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale

Domani, tra passerelle, atelier e salotti eleganti, a fare la differenza saranno le scelte: quelle dette a mezza voce e quelle che non si possono più rinviare. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 22 ottobre su Rai 1 alle ore 16.00. Intrighi di famiglia, strategie di moda e sentimenti in bilico. La puntata di domani, mercoledì 22 ottobre, de Il Paradiso delle Signore promette svolte su più fronti: dal progetto industriale dei Marchesi alle incertezze che accompagnano il matrimonio più atteso. Al grande magazzino, intanto, si incrociano ambizioni personali e scelte professionali che rischiano di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 ottobre: Odile vuole che Greta sia la stilista ufficiale

