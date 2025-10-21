Il padre di Gregoraci denunciato per violenze l’ex compagna | Ho perso un bambino per le botte
L’uomo indagato per maltrattamenti e stalking ai danni di una 56enne di Soverato, in Calabria: “Dodici anni di vessazioni, mi minacciava e mi seguiva ovunque”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Rosita Gentile, 57 anni di Soverato, ha raccontato a Calabria7, gli abusi e i maltrattamenti che avrebbe subito da Mario Gregoraci, padre della conduttrice televisiva e della showgirl Elisabetta Gregoraci. Una storia che sarebbe iniziata nel 2012 e terminata d
Elisabetta Gregoraci, guai seri per il papà Mario: rischia grosso, accuse gravissime