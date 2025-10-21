Il padre di Gregoraci denunciato per violenze l’ex compagna | Ho perso un bambino per le botte

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo indagato per maltrattamenti e stalking ai danni di una 56enne di Soverato, in Calabria: “Dodici anni di vessazioni, mi minacciava e mi seguiva ovunque”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

