Il padre di Elisabetta Gregoraci denunciato dall' ex compagna | Mario mi riempiva di botte ho perso un bimbo

Mario Gregoraci, padre della showgirl Elisabetta, è stato denunciato dall'ex compagna: è indagato per stalking e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il padre di Elisabetta Gregoraci denunciato dall'ex compagna: "Mario mi riempiva di botte, ho perso un bimbo"

