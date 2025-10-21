Il nuovo volto del palazzo Qui aprirà Errani nel 2026

Per l’inaugurazione e l’apertura bisognerà aspettare ancora un po’, ma le impalcature sono state rimosse e la facciata dei nuovi spazi della gioielleria Errani si staglia maestosa su via Matteotti, dove prima era la ‘Casa del bianco’. Ora le pareti sono scure e lo stile è essenziale ed elegante. Nei giorni scorsi molti ravennati si fermavano davanti all’edificio, incuriositi, per osservare il volto nuovo e inedito di una strada a loro così familiare. Qualcuno scattava foto, altri si spostavano per catturare scorci diversi. "Non abbiamo ancora una data – spiega la titolare Maria Giulia Errani – ma l’apertura è prevista all’inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

