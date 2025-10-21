Il nuovo venerdì di Bergamo | a ChorusLife la cena diventa festa
Ogni venerdì a Bergamo cambia il ritmo della sera: a ChorusLife nasce La Cena Spettacolare, un viaggio che parte il 24 ottobre dalle 21 alle 2, tra sapori, musica ed energia. Un appuntamento firmato DV Connection che trasforma la cena in un party, con sorrisi, brindisi e voglia di stare insieme. Il venerdì che accende
Questa sera Nuovo Fronte del Vasco live @ Birreria Gallileo Venerdì 17 Ottobre Fontanelle (TV) - Via Roma, 22
Yungblud a Bergamo, rock nella notte di Halloween - Yungblud è atteso, la notte di Halloween, venerdì 31 ottobre, alla ChorusLife Arena, nell'unica data italiana, già sold out, del suo tour mondiale.
A2 - Bergamo, Mascio: "Con l'esordio alla ChorusLife Arena, per noi inizia il nostro vero percorso" - "Sono stati tre mesi duri, in cui abbiamo lavorato giorno e notte per realizzare tutto questo, per riportare il basket di serie A2 a Bergamo.
Grande presenza di pubblico alla ChorusLife Arena per il Gruppo Mascio Bergamo - Le prime due gare casalinghe alla ChorusLife Arena di Bergamo hanno fatto registrare un pubblico superiore alle attese, non lontano dalle 5000 presenze complessive, per la Gruppo Mascio Bergamo