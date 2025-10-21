Il nuovo venerdì di Bergamo | a ChorusLife la cena diventa festa

Ogni venerdì a Bergamo cambia il ritmo della sera: a ChorusLife nasce La Cena Spettacolare, un viaggio che parte il 24 ottobre dalle 21 alle 2, tra sapori, musica ed energia. Un appuntamento firmato DV Connection che trasforma la cena in un party, con sorrisi, brindisi e voglia di stare insieme. Il venerdì che accende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

