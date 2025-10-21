Il nuovo giallo di John Grisham è una storia di mistero inganno e giustizia morale

Milioni? Simon cercò di continuare a prendere appunti sul blocchetto giallo, però la sua scrittura, già di per sé illeggibile, finì presto per somigliare a una lunga serie di scarabocchi. In quel momento non ricordava di aver mai scritto un testamento che valesse milioni di dollari, immobili esclusi. Mantenne l’espressione accigliata da avvocato che non si scompone davanti a nulla. «E, ehm, alla fine che ne è stato delle azioni?» «Le ha lasciate a me, come tutto il resto. Come si chiama? “Detrazione coniugale”?» «Esatto. Il coniuge che eredita non paga tasse di successione. Harry doveva essere un tipo scaltro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il nuovo giallo di John Grisham è una storia di mistero, inganno e giustizia morale

Scopri altri approfondimenti

Giallo di Garlasco, il nuovo legale di Andrea Sempio cambia linea difensiva: «La posizione di Alberto Stasi non ci interessa» - facebook.com Vai su Facebook

? Nuovo #SanSiro come il “Muro Giallo” di Dortmund: inclinazione a 37 gradi e 72mila posti - X Vai su X

Arriva “La vedova” di John Grisham, il primo romanzo giallo del re del legal thriller - Finalmente in libreria l'ultimo romanzo John Grisham con "La vedova" che sorprende i lettori con un giallo classico tra mistero e giustizia morale. libreriamo.it scrive

In anteprima, un brano dal nuovo romanzo di John Grisham - È tratto dal primo capitolo del romanzo «La vedova»: ci sono un piccolo avvocato della Virginia e una donna con un’eredità di cui nessuno è a conoscenza ... Secondo giornaledibrescia.it