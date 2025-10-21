Il nuovo avvocato di Andrea Sempio cambia linea difensiva | Non vorrei confondere il piano mediatico con quello processuale

E ora la parola d’ordine di Andrea Sempio è non parlare più di Alberto Stasi. Perché ormai il caso Garlasco, sviscerato a reti unificate dal marzo scorso quando è deflagrata la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del 37enne per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, è diventato l’ennesimo processo mediatico, con la differenza che, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il nuovo avvocato di Andrea Sempio cambia linea difensiva: “Non vorrei confondere il piano mediatico con quello processuale”

