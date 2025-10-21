Il no di Sinner alla Davis L’Australia già nel mirino | Il 2026 da iniziare al top

Non era nemmeno caduto l’ultimo coriandolo della festa per la seconda Coppa Davis di fila, che Jannik Sinner già ci preparava: "Non prometto nulla per il 2025". Nell’anno delle grandi fatiche l’altoatesino rinuncia alla final 8 di Bologna (in programma dal 18 al 23 novembre). "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025" dice il capitano Filippo Volandri, che in questi mesi non ha mai sciolto le riserve sulla presenza o meno del numero 2. La notizia era nell’aria: "Una decisione non semplice, ma l’obiettivo è partire nel 2026 in Australia con il piede giusto – spiega Sinner a Sky –. Una settimana sembra una banalità, ma per la preparazione conta tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il no di Sinner alla Davis. L’Australia già nel mirino: "Il 2026 da iniziare al top»

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner e la rinuncia alla Davis: il Caffè di Gramellini - facebook.com Vai su Facebook

L'agenzia Ansa ha subito chiamato Nicola Pietrangeli per commentare la scelta di Sinner di saltare la Coppa Davis. "Si tratta di uno schiaffo al mondo sportivo. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia a - X Vai su X

Sinner e il no all’Italia per la Coppa Davis: svelati i motivi della decisione - Paolo Bertolucci, vincitore della Davis nel '76 con l'Italia e poi capitano non giocatore azzurro dal '97 al 2000, commenta il no di Sinner alla convocazione per le finali di Davis: "Penso che Sinner, ... Riporta tuttosport.com

Sinner rejects the Davis Cup. Australia is already in his sights: "We need to start 2026 on a high note." - In chiave Davis l’unica speranza la tiene accesa il regolamento Itf, che permette di modificare tre dei giocatori nominati fino alle 11 italiane del giorno precedente l’inizio delle partite della Fina ... Secondo sport.quotidiano.net

Sinner e il no alla Davis: l’eterna lotta tra il giusto e il sensato - Opinioni | È il nuovo caso di questo autunno: Jannik Sinner no alla Davis di Bologna. Da ubitennis.com