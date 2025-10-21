La settima giornata della Serie A 202526 è già storia: mai in un campionato a 20 squadre nel nostro Paese si era segnato così poco, 11 gol in 10 partite. Se lo chiedete a me, si può fare di meglio: attentare a un aritmetico 10 gol in 10 partite, che abbiamo mancato solo per colpa di Zaniolo che, come in ogni storia che lo riguarda, deve finire dalla parte sbagliata anche quando in teoria è quella giusta. Prima di ieri, il record negativo per la Serie A a 20 squadre era fissato a 13 gol (undicesima giornata della stagione 200405), mentre per avere una giornata da 11 gol bisogna tornare al marzo 1994 e alla Serie A a 18 squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il niente è il vero fulcro della Serie A