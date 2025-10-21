Il New York Times ha parlato ancora e non positivamente di Bologna

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era l’agosto del 2024 quando un articolo uscito sul New York Times aveva fatto arrabbiare un po’ di persone a Bologna, tra cui il sindaco Matteo Lepore. Il pezzo parlava del turismo massiccio che da anni ha invaso la città e paragonava Bologna a un “mangificio di mortadella”.Dopo poco più di un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

new york times haIl New York Times ha consigliato questa nuova serie di suspense italiana: la trovi su Netflix - Racconta uno dei maggiori casi di cronaca italiani in quattro puntate dirette dal celebrato regista Stefano Sollima. Da esquire.com

new york times haEcco quello che il New York Times dice di Roma: i luoghi comuni non mancano mai - La guida del "New York Times" dipinge Roma come una città in cui ogni angolo racconta una storia antica ma viva ... Secondo ilquotidianodellazio.it

Donald Trump contro il New York Times: nuova causa con richiesta di risarcimento - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avviato una causa per diffamazione contro il New York Times e quattro dei suoi giornalisti. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: New York Times Ha