Il New York Times ha parlato ancora e non positivamente di Bologna
Era l’agosto del 2024 quando un articolo uscito sul New York Times aveva fatto arrabbiare un po’ di persone a Bologna, tra cui il sindaco Matteo Lepore. Il pezzo parlava del turismo massiccio che da anni ha invaso la città e paragonava Bologna a un “mangificio di mortadella”.Dopo poco più di un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"IO SONO UN DURO, MA DURO, DURO, DURO..."!?! (Tra sé e sè...segretamente?!). New York Times: “Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete e letali contro Nicolás Maduro in Venezuela e nei Caraibi”. Le azioni di intelligence hanno l'obiet - facebook.com Vai su Facebook
Il New York Times ha consigliato questa nuova serie di suspense italiana: la trovi su Netflix - Racconta uno dei maggiori casi di cronaca italiani in quattro puntate dirette dal celebrato regista Stefano Sollima. Da esquire.com
Ecco quello che il New York Times dice di Roma: i luoghi comuni non mancano mai - La guida del "New York Times" dipinge Roma come una città in cui ogni angolo racconta una storia antica ma viva ... Secondo ilquotidianodellazio.it
Donald Trump contro il New York Times: nuova causa con richiesta di risarcimento - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avviato una causa per diffamazione contro il New York Times e quattro dei suoi giornalisti. Scrive notizie.it