Il New York Times ha parlato ancora e non positivamente di Bologna

Era l’agosto del 2024 quando un articolo uscito sul New York Times aveva fatto arrabbiare un po’ di persone a Bologna, tra cui il sindaco Matteo Lepore. Il pezzo parlava del turismo massiccio che da anni ha invaso la città e paragonava Bologna a un “mangificio di mortadella”.Dopo poco più di un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it