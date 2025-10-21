Conte a Sky Sport è stato molto chiaro sui rischi che la partita di questa sera contro il Psv può riservare per il Napoli: « Dovremo cercare di mettere in campo una formazione il più possibile equilibrata. Il Psv lo scorso anno ha vinto il campionato olandese, è sempre una delle rivelazioni in Champions». Anche la Gazzetta dello sport lo sottolinea, precisando che la formazione azzurra non può commettere ulteriore passi falsi dopo la sconfitta di domenica contro il Torino e quella col City in Champions. “Tre sconfitte nelle ultime tre trasferte – contro Milan e Torino in Serie A e contro il Manchester City in Champions – hanno creato ombre attorno al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non può permettersi altri scivoloni, in questa prima fase di stagione i bonus sono finiti