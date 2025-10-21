Il Napoli non batte la Juve Lo 0-7 dei bianconeri nel ' 58 resta il peggior ko di sempre di un' italiana

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primato negativo resta quello di Sivori, Boniperti e Charles, sconfitti a Vienna dal Wiener Sc. A seguire 3 ko della Roma: 7-1 con United e Bayern e 6-1 col Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

