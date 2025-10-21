Il Napoli non batte la Juve Lo 0-7 dei bianconeri nel ' 58 resta il peggior ko di sempre di un' italiana
Il primato negativo resta quello di Sivori, Boniperti e Charles, sconfitti a Vienna dal Wiener Sc. A seguire 3 ko della Roma: 7-1 con United e Bayern e 6-1 col Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'Inter vince a Roma, crescita evidente, mentre il Napoli perde inaspettatamente in casa. Il Como batte la Juve
SERIE A I Napoli batte Genoa 2-1 in rimonta nella sesta di campionato CRONACA e FOTO Al Maradona apre Ekhator per gli ospiti al 34', poi pareggio di Anguissa al 57' e gol della vittoria di Hojlund al 75' #ANSA
LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.
Il Psv Eindhoven batte il Napoli 6-2. Bene l'Inter, 4-0 all'Union SG - In Champions League, il Psv Eindhoven ha battuto il Napoli 6-
Italiano, Napoli, Inter e Juve: le ultimissime - L'allenatore salta la sfida di Europa League.