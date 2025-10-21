Il Napoli ha peggiorato il suo dato realizzato in campionato 12 gol contro i 14 dell’anno scorso Condò

Paolo Ondò sul Corriere della Sera commenta l’ultimo turno di campionato della Serie A in vista delle sfide di Champions che partono questa sera e lo fa partendo dal dato inconfutabile dei gol segnati. Il napoli ha peggiorato la sua media, ma resta il secondo miglior attacco del campionato. “Cremonese e Udinese non ce l’hanno fatta. Il loro 1-1 ha alzato a 11 — appena 11 — le reti della settima giornata del campionato di serie A 2025-26, che passa così alla storia come il turno più povero di gol dei tornei a venti squadre (record precedente 13, registrato in tre occasioni). Il primato negativo alle viste ci ha fatto segnalare già ieri che una notevole siccità è in corso da agosto, e le considerazioni a cascata toccano oggi la terza (doppia) serata di Champions, bivio fondamentale perché è qui che si decide da che parte andare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

