Il Museo del Tesoro di San Gennaro è uno dei più preziosi al mondo | solo sulla Mitra 3.700 rubini smeraldi e brillanti

Impossibile stimare economicamente il tesoro di San Gennaro: solo la Mitra è composta da 198 smeraldi, 168 rubini e 3.328 diamanti, per 18 chili di peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Museo del Tesoro di San Gennaro è uno dei più preziosi al mondo: solo sulla mitria 3.700 rubini, smeraldi e brillanti - Il "tesoro" di San Gennaro è tale e non solo di nome: ha infatti un valore economico inestimabile, visto che non esistono stime ufficiali precise e che, tra valore storico e culturale, siamo ben oltre ... Come scrive fanpage.it

