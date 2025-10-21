Il murales Maradona torna visibile trovata un’intesa tra Comune ed esercenti per la gestione dell’area
Chiuso dai proprietari dopo il blitz della polizia municipale dei giorni scorsi, il murales di Maradona è tornato visibile perché si va verso una soluzione ai tanti problemi. Lo scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno spiegando che negozianti e Comune di Napoli hanno raggiunto un accordo nella giornata di ieri, dopo che l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, insieme con Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, hanno incontrato una delegazione dei gestori delle attività commerciali dell’area di via Emanuele de Deo, cioè Largo Maradona. All’incontro hanno preso parte anche il presidente e il vicepresidente della Camera di commercio, Ciro Fiola e Antonino Della Notte, tecnici e funzionari comunali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Via i teloni dal murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli dopo incontro promosso in Comune dalla Camera di Commercio - facebook.com Vai su Facebook
Il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona è stato “chiuso per protesta” dopo il maxi sequestro di gadget e magliette dal valore di circa 10mila euro. https://f.mtr.cool/igstfhbzxz #maradona #napoli #murales #sequestro #polizia #economymagazine - X Vai su X
Napoli, torna visibile il murale di Maradona dopo incontro Comune-esercenti - Fumata bianca per "largo Maradona", torna visibile il murale dei Quartieri Spagnoli coperto alcuni giorni fa dai proprietari e titolari degli esercizi commerciali per protestare contro il blitz della ... Riporta msn.com
Murale Maradona a Napoli, l’opera torna visibile: fumata bianca tra Comune ed esercenti - Fumata bianca per ‘Largo Maradona’: torna visibile il murale dei Quartieri Spagnoli di Napoli dedicato allo storico campione, coperto alcuni giorni fa dai proprietari e titolari degli esercizi commerc ... Riporta msn.com
Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, è stato raggiunto l’accordo fra il Comune e i commercianti - Trovato l'accordo tra il Comune e i negozianti: saranno tutti regolarizzati, attraverso una procedura ... Scrive fanpage.it