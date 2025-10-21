Chiuso dai proprietari dopo il blitz della polizia municipale dei giorni scorsi, il murales di Maradona è tornato visibile perché si va verso una soluzione ai tanti problemi. Lo scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno spiegando che negozianti e Comune di Napoli hanno raggiunto un accordo nella giornata di ieri, dopo che l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, insieme con Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, hanno incontrato una delegazione dei gestori delle attività commerciali dell’area di via Emanuele de Deo, cioè Largo Maradona. All’incontro hanno preso parte anche il presidente e il vicepresidente della Camera di commercio, Ciro Fiola e Antonino Della Notte, tecnici e funzionari comunali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il murales Maradona torna visibile, trovata un’intesa tra Comune ed esercenti per la gestione dell’area