L’allenatore della Juventus, Igor Tudor ha presentato in conferenza la sfida contro il Real Madrid, gara valida per la terza giornata di Champions League in programma domani alle 21. La conferenza di Tudor. Che reazione si aspetta? “Io mi aspetto una grande reazione, perché venire qua deve dare motivazioni. Io penso che domani faremo una bella partita”. Sulla partita che si giocherà a Miami? “Non è una domanda per me. È giusto giocare nel proprio paese, ma non sono nessuno per commentare”. Leggi anche: Tudor è alla Juve quasi per caso ma esonerarlo costa e sul groppone ci sono già i 16,4 milioni di Thiago Motta (Repubblica) Quanto è arrabbiato? “Io non leggo i giornali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mondo di Tudor: «Senza gli errori di Verona e con un altro calendario, saremmo stati primi»