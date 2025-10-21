Il mondo di Chagall spiegato ai bambini attività in mostra per piccoli e famiglie
In occasione dell'apertura della mostra 'Chagall, testimone del suo tempo', Palazzo dei Diamanti presenta alle famiglie alcune proposte educative ispirate ai capolavori di uno dei più importanti e amati maestri dell'arte del Novecento.
