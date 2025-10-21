Il mondo di Amu
L’Associazione Culturale Progetto Cultura di Sasso Pisano è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “” di Luciano Volpi, che si terrà sabato 8 novembre 2025 ore 16:00 presso la Casa della Cultura di Sasso Pisano.L’incontro, patrocinato dal Comune di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
