Il mondo dell’arte perde una colonna | addio a Frediano Farsetti storico gallerista

Prato, 21 ottobre 2025 – L’arte moderna italiana perde una delle sue figure più importanti degli ultimi 70 anni. Frediano Farsetti, collezionista e fondatore della casa d’aste Farsettiarte, è morto a Prato stamattina, 21 ottobre. Aveva 91 anni. Nato nel 1934 in una piccola frazione alle porte di Firenze sarebbe riuscito a organizzare la prima asta di arte moderna dell'Italia centrale a essere seguita dalle telecamere della Rai nel 1962 e nel 1996 a realizzare la più grande antologica di Ottone Rosai a Palazzo Reale a Milano, inaugurata dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

