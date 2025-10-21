Il mondo dei carburanti in mostra alla fiera di Verona con Oil&nonOil
Si apre mercoledì a Veronafiere la 19ª edizione di Oil&nonOil, l’unica manifestazione in Italia e tra le più importanti in Europa dedicata agli operatori della filiera distributiva dei carburanti. L’evento, in programma fino a venerdì 24 ottobre, conta oltre 8.000 metri quadrati di area. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Il 10 ottobre al Kilometro Rosso di Bergamo si è svolta la prima edizione del Forum dedicato al mondo delle corse che ha permesso agli associati ANFIA di aprire interessanti scambi di opinione su ricerca, carburanti alternativi e sostenibilità. Temi che indican - facebook.com Vai su Facebook
Oil&nonOil , al via a Verona la 19/a edizione della fiera - Apre il 22 ottobre a Veronafiere la 19/a edizione di Oil&nonOil, l'unica manifestazione in Italia e tra le più importanti in Europa dedicata agli operatori della filiera distributiva dei carburanti. Secondo msn.com