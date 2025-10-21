Il mondo dei carburanti in mostra alla fiera di Verona con Oil&nonOil

Si apre mercoledì a Veronafiere la 19ª edizione di Oil&nonOil, l’unica manifestazione in Italia e tra le più importanti in Europa dedicata agli operatori della filiera distributiva dei carburanti. L’evento, in programma fino a venerdì 24 ottobre, conta oltre 8.000 metri quadrati di area. 🔗 Leggi su Veronasera.it

