Il mondo degli scacchi è in lutto | Naroditsky era un grande maestro e volto amatissimo su Twitch e YouTube
I l mondo degli scacchi piange la morte di Daniel Naroditsky, grande maestro americano scomparso a soli 29 anni. La notizia, diffusa dalla sua famiglia e dal Charlotte Chess Center, ha scosso profondamente la comunità internazionale. «È con grande tristezza che condividiamo l’inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky», si legge nella dichiarazione ufficiale. Le cause del decesso non sono state rese note, ma il dolore è unanime. Naroditsky era considerato uno dei talenti più brillanti e innovativi della scena scacchistica mondiale, capace di unire la profondità del pensiero strategico alla leggerezza comunicativa del web. 🔗 Leggi su Iodonna.it
