San Miniato, 21 ottobre 2025 – Cercare Piera . Provarci ancora. Anche gli amici di San Miniato, che la conoscevano bene, perché era una delle colonne del mercatale, non riescono a darsi una spiegazione della scomparsa di Piera Pinna, 69 anni, titolare di un’avviata azienda agricole. Pietrina Pinna, detta Piera, è scomparsa la sera del 21 settembre nei boschi di Medicina di Pescia. Una donna energica e attiva, ricordano nell’ultimo appello i parenti della Sardegna, terra natale di Piera. Era andata a cercare funghi con il marito Remo (più anziano e con problemi di deambulazione), partendo da San Miniato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Piera Pinna, il caso e gli interrogativi. I parenti della donna scomparsa: “Aiutateci a trovarla”