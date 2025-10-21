Prosegue il programma del festival " PesaroPoesia25 " che dal prossimo anno sarà dedicato al collega Paolo Angeletti, figura di spicco del giornalismo di cultura marchigiano, scomparso prematuramente dieci anni fa. L’iniziativa, a cura di Viviana Bucci, si svolge a Casa Bucci, il laboratorio di ceramica dove lavorano Viviana, figlia del celebre Franco Bucci, e il figlio di lei, Tommaso. Questa volta tuttavia ci si incontrerà per un evento speciale alla Libreria Il Catalogo (via Castelfidardo 5860, oggi alle 18). Nella libreria di Giovanni Trengia e Alessandra Mondini verrà presentato il libro di Luigi Ballerini (foto) " Le anguille di Leonardo ", Marsilio editore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mistero delle anguille di Leonardo