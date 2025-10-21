Il mistero delle anguille di Leonardo
Prosegue il programma del festival " PesaroPoesia25 " che dal prossimo anno sarà dedicato al collega Paolo Angeletti, figura di spicco del giornalismo di cultura marchigiano, scomparso prematuramente dieci anni fa. L’iniziativa, a cura di Viviana Bucci, si svolge a Casa Bucci, il laboratorio di ceramica dove lavorano Viviana, figlia del celebre Franco Bucci, e il figlio di lei, Tommaso. Questa volta tuttavia ci si incontrerà per un evento speciale alla Libreria Il Catalogo (via Castelfidardo 5860, oggi alle 18). Nella libreria di Giovanni Trengia e Alessandra Mondini verrà presentato il libro di Luigi Ballerini (foto) " Le anguille di Leonardo ", Marsilio editore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Anguille Cee Vai su Facebook
Il mistero delle anguille di Leonardo - L’autore Ballerini presenta il suo libro oggi al Catalogo in via Castelfidardo ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Leonardo, in un triangolo il mistero dell'Uomo Vitruviano - Un triangolo nascosto potrebbe essere la soluzione del mistero che avvolge da 500 anni l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci: si tratta del triangolo che formano le gambe aperte nel disegno e ... Lo riporta ansa.it
Nell'inguine dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci c'è la soluzione a un mistero lungo 500 anni - Leonardo da Vinci nel 1490 disegnò una delle immagini più iconiche di tutti i tempi: l'Uomo vitruviano. Da wired.it