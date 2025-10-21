Il mistero dei pipistrelli che diventano fluorescenti sotto la luce ultravioletta emettendo un bagliore verdastro

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colore e la posizione della fotoluminescenza, spiegano gli autori dello studio, suggeriscono che si tratti di una caratteristica genetica. Ma non si sa quale sia la funzione di tutto ciò. 🔗 Leggi su Wired.it

