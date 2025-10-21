Tempo di lettura: 2 minuti Un cuore fragile, segnato da una complessa cardiopatia congenita e da uno scompenso severo, ma una forza straordinaria. La storia è quella di Sara (nome di fantasia a tutela della privacy) che, contro ogni previsione, è riuscita a mettere al mondo la sua bambina. La paziente, una donna di 31 anni con grave scompenso cardiaco e severa ipertensione polmonare è riuscita a portare a termine la gravidanza grazie al lavoro di squadra delle équipe multidisciplinari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Un risultato ancor più straordinario se si considera che Sara era stata già trattata in età neonatale e oggi – nonostante il quadro di grave scompenso cardiaco con severa ipertensione polmonare – ha dato alla luce una bambina sana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il miracolo di Sara, dà alla luce bimba nonostante cuore malato