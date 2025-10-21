Il mio Fossombrone ha fatto il suo dovere
Ennesima battuta d’arresto per il Fossombrone, che si arrende a un’Ostiamare solida e cinica, capace di imporsi con un netto 3–1. La formazione di Giuliodori non è riuscita a rimediare alla propria posizione e, soprattutto, a dare continuità ai progressi mostrati nei primi incontri stagionali. L’Ostiamare ha preso in pugno la gara sin da subito e ha permesso al Fossombrone di segnare solo il gol della bandiera, sul finire della partita. Al termine dell’incontro, il tecnico Marco Giuliodori ha riconosciuto la difficoltà della sfida, sottolineando come l’Ostiamare stia attraversando un periodo di forma straordinario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
